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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu

İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 04.01.2022
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu CSKA Moskova oyuncusu Joel Bolomboy (3) rakibi Barcelona oyuncusu Nikola Mirotic (33) ile mücadele etti. Fotoğraf: Sefa Karacan - AA

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 5 galibiyet aldığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekimde de aynı ödülü kazanan ve bu sezon ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki basketbolcu, geçen ay 25,3 verimlilik puanı, 21 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Öte yandan Mirotic, iki farklı Avrupa Ligi sezonunda iki kez ayın MVP'si seçilmeyi başaran ilk oyuncu oldu.

Barcelona, Avrupa Ligi'nde 15 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

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