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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında yarın kupanın son sahibi Anadolu Efes ile İspanya ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 20.05.2022
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor

Belgrad

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden Anadolu Efes ile Barcelona'ya 86-83 üstünlük kuran Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Stark Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında 40. randevu

Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak için mücadele edecek Anadolu Efes ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 40. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazandı.

Anadolu Efes, bu sezon Real Madrid'i İstanbul'da 93-90 mağlup etti. İspanya'da oynanan mücadeleden ise eflatun-beyazlı ekip 82-69 galip ayrıldı.

TSİ 17.00'de ise üçüncülük maçında Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

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