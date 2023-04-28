Dolar
19.45
Euro
21.36
Altın
1,984.01
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,717.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son 4 haftasında play-off ve düşme hattında önemli maçlar oynanacak.

Ali Korkmaz  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda son 4 hafta heyecanı yaşanacak

İzmir

Normal sezonun bitiminde ilk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 sıradaki ekibin düşeceği ligde yarınki müsabakalarla başlayacak 27. hafta öncesinde Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'nun bir galibiyet önünde liderliğini sürdürüyor.

Başkent temsilcisi, kalan 4 haftada 3 galibiyet alsa bile sezon içindeki maçlarda rakibine karşı üstün olduğu için normal sezonu ilk sırada tamamlayacak.

Üçüncü sıradaki Pınar Karşıyaka da Türk Telekom gibi kalan 4 maçının 3'ünü kayıpsız geçerse Anadolu Efes'in önünde üçüncü sırada yer alacak.

Beşinci durumdaki 16 galibiyetli Frutti Extra Bursaspor'un da play-off'u garantilediği son 4 haftaya 13 galibiyete sahip Darüşşafaka Lassa da play-off için iddialı durumda giriyor.

Play-off'ta son 2 sıra için yoğun bir mücadele yaşanıyor. On birer galibiyetli Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ'ın yanı sıra 10'ar galibiyetli Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un play-off şansı bulunuyor.

Düşme hattı

Düşme hattındaki 7 galibiyetli AYOS Konyaspor Basketbol ve 8 galibiyete sahip Beşiktaş Emlakjet'in hemen üzerinde 9 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol yer alıyor.

Play-off'a kalma şansı süren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düşme hattına gerileme ihtimali de bulunuyor.

Bu 5 takımın kalan maçları ve 27. hafta öncesindeki puan durumu şöyle:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Gaziantep Basketbol, Türk Telekom (D), Galatasaray Nef, Anadolu Efes

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, AYOS Konyaspor Basketbol (D), Galatasaray Nef

Gaziantep Basketbol: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor (D), Darüşşafaka Lassa

Beşiktaş Emlakjet: Darüşşafaka Lassa (D), Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol

AYOS Konyaspor Basketbol: Onvo Büyükçekmece Basketbol (D), Galatasaray Nef (D), Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka (D)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesi 57,6 milyar lira
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda son 4 hafta heyecanı yaşanacak

2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek

Katar, 2027 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

THY Avrupa Ligi'nde olaylı Real Madrid-Partizan maçının skoru tescil edildi

THY Avrupa Ligi'nde olaylı Real Madrid-Partizan maçının skoru tescil edildi
NBA'de Boston Celtics konferans yarı finaline çıktı

NBA'de Boston Celtics konferans yarı finaline çıktı
Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylar nedeniyle hakemler maçı erken bitirdi

Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylar nedeniyle hakemler maçı erken bitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet