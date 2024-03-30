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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Reeder Samsunspor oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.

Hilmi Sever  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Reeder Samsunspor oldu

İstanbul

Ligin 25. haftasında oynanan maçların ardından 28 puanla son sırada bulunan Samsunspor'un, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Dün Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 96-58 kaybeden Samsunspor, bugün Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yenmesiyle ligde kalma şansını yitirdi.

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