Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde derbinin galibi Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.

Emre Doğan  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Basketbol Süper Ligi'nde derbinin galibi Fenerbahçe Beko Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 2. yenilgisini yaşadı.

Boyalı alandan skor üreten Galatasaray MCT Technic'e dış atışlardan kaydettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. Oyuna kenardan dahil olan oyuncularının kazandırdığı sayılarla farkı 9'a kadar çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, Melli'nin 3 sayılık basketiyle farkı 11. dakikada çift hanelere çıkardı: 16-26. Savunma sertliğini arttıran Galatasaray, Cummings ve Palmer'ın skorer oyunuyla farkı kapattı ve bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 42-42. Kalan bölümde Metecan Birsen ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Galatasaray, White'ın 23. dakikada kaydettiği basketle karşılaşmanın başından itibaren ilk kez öne geçti: 47-46. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu çeyreği Fenerbahçe Beko, 58-56 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Fenerbahçe, Wilbekin ve Tarık Biberovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 35. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 60-69. Galatasaray, sarı-lacivertlilere Buğrahan Tuncer ve Palmer'ın dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla yanıt verdi ve 38. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-76. Kalan bölümü daha iyi oynayan ve kritik atışları sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, derbiden 85-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi. Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı da derbiyi takip etti.

