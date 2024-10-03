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Spor, Basketbol

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımından 3'ü sezona galibiyetle başladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Türk temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Manisa Basketbol sahadan galibiyetle ayrılırken, Karşıyaka haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Ali Korkmaz  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımından 3'ü sezona galibiyetle başladı

Izmir

B Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor Polonya'dan King Szczecin'i 85-70, D Grubu'nda yer alan Galatasaray Alman temsilcisi RASTA Vechta'yı 103-91 ve H Grubu'ndaki Manisa Basket de İspanya'dan UCAM Murcia'yı 103-97 yendi. C Grubu'ndaki Karşıyaka ise ağırladığı İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76 mağlup oldu.

Aliağa Petkimspor ve Galatasaray'ın gruplarını averajla lider tamamladığı ilk hafta maçlarının ardından Manisa Basket averajla ikinci, Karşıyaka da averajla üçüncü sırada ye aldı.

Türk temsilcilerinden Galatasaray gruptaki ikinci maçında 8 Ekim Salı Çekya'dan ERA Nymburk'u, Aliağa Petkimspor da 9 Ekim Çarşamba günü Belçika'dan Filou Oostende'yi ağırlayacak. Manisa Basket 9 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'da FMP'ye konuk olacak, Karşıyaka ise 15 Ekim Salı günü Fransız Saint-Quentin'le İzmir'de karşılaşacak.

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