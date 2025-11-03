Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Würzburg Baskets'e konuk olacak
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.
İstanbul
Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.
Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi ise 2. sırada yer alıyor.