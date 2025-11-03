Dolar
Ecogreen Enerji Holding AŞ için Borsa İstanbul'da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Würzburg Baskets'e konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.

Ceren Aydınonat  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Würzburg Baskets'e konuk olacak Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi ise 2. sırada yer alıyor.

İlgili konular
Türkiye ve dünya gündemi
Benzer haberler

