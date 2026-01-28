Dolar
43.41
Euro
52.08
Altın
5,287.93
ETH/USDT
3,010.00
BTC/USDT
89,229.00
BIST 100
13,239.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi"

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi" Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, ABD'li oyuncusu Talen Horton Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla en formda takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyondaki son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 23 müsabakada 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes, çıkış arıyor

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

Avrupa Ligi'nde 26. randevu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de Sibirya kazı görüntülendi
Ocak ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi"

Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi"

Basketbol Avrupa Ligi'nde 25. hafta yarın başlayacak

Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı 84-71 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet