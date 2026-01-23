Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı 84-71 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.

23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ve başa baş geçen ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğinin öne çıktığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği ikinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, De Colo, Horton Tucker, Baldwin ve Tarık Biberovic'in kaydettiği sayılarla farkı 19'a çıkardı ve üçüncü periyodu 69-50 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son çeyreğin ortasında farkı 28 sayıya (81-53) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler karşısında 18-0'lık seri yakalayan Baskonia, bitime 27 saniye kala farkı 10'a indirdi: 81-71. Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun son saniyelerde kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'deki 23. karşılaşmada 16. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, organizasyondaki son 15 mücadelede 13. kez kazanarak çıkışını sürdürdü.

Baskonia ise Avrupa Ligi'nde 16. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Üçüncü çeyrekte iyi oynadık ve elde ettiğimiz avantajla galibiyet elde ettik"

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, özellikle üçüncü periyotta sergiledikleri performansın galibiyetti getirdiğini söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncuları ve taraftarı kutlayan Jasikevicius, "İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarıda da yeterince mükemmel değildik. Eksiklerimiz var. Enerjimiz yeterli değildi. İki gün önce zor şartlar altında bir galibiyet almıştık. Üçüncü çeyrekte iyi oynadık ve elde ettiğimiz avantajla galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.

Son maçlarda sergilediği performansla dikkati çeken ABD'li oyuncu Talen Horton Tucker'ın performansına da değinen Sarunas Jasikevicius, "Çok iyi bir performans sergiliyor. Ancak geliştireceği çok fazla yönü var. Bize maçlar kazandırıyor. Bizi dinliyor. Değişiyor ve gelişiyor. Saha içinde doğru pozisyonları buluyor. Performansının daha iyi olacağını biliyorum." dedi.

Kosner Baskonia Başantrenörü Paolo Galbiati ise çok kolay atışlar kaçırdıklarını ve basit hatalar yaptıklarını aktardı.

İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe, sert bir takım. Sert oynadılar. Çok kolay atışlar kaçırdık ve basit hatalar yaptık."diye konuştu.

