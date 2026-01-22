Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

