Spor, Basketbol

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u ağırlayacak

İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bir maçı eksik Olympiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, ligin 4. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi.

Avrupa kupalarında 899. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 651. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 650 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

