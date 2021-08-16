Euro
9.96
Dolar
8.46
BIST 100
1,455.25
Altın
1,787.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Avrupa kupalarında torbalar belirlendi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2021-22 sezonu kura çekimine katılacak kulüplerin torbaları belli oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.08.2021
Basketbol Avrupa kupalarında torbalar belirlendi

Ankara

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlar kategorisindeki turnuvaların normal sezon kura çekimi, 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 12.00'de Almanya'nın Freising kentinde gerçekleştirilecek. Erkekler Avrupa Kupası çekilişi ise aynı gün TSİ 13.00'te başlayacak.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Fenerbahçe 1'inci, Galatasaray 5'inci, ön elemelerde mücadele edecek Bellona Kayseri Basketbol ise turu geçmesi halinde 8'inci torbada yer alacak.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1. Konferans'ta mücadele edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor 1'inci, Nesibe Aydın da 3'üncü torbadan çekilişe girecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 1. Konferans ön eleme çekilişinde seribaşı olacak.

Erkekler Avrupa Kupası normal sezon gruplarına dahil olacak ekipler arasındaki tek Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji de kura çekimine 1'inci torbadan katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı

Benzer haberler

Basketbol Avrupa kupalarında torbalar belirlendi

Basketbol Avrupa kupalarında torbalar belirlendi

Ömer Faruk Yurtseven, NBA'de karşısına çıkacak her türlü teste hazır

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek basketbolunda Fransa finale yükseldi

Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu

Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu
Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek
ABD Basketbol Takımı Tokyo'da yarı finalde

ABD Basketbol Takımı Tokyo'da yarı finalde