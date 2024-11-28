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Spor, Basketbol

Bahçeşehir Koleji, İspanya ekibi Joventut Badalona'yı​​​​​​​ mağlup etti

Hilmi Sever  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Bahçeşehir Koleji, İspanya ekibi Joventut Badalona'yı​​​​​​​ mağlup etti

İstanbul

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında sahasında İspanya ekibi Joventut Badalona'yı​​​​​​​ 89-78 mağlup etti.

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