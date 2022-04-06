Dolar
14.74
Euro
16.06
Altın
1,925.41
ETH/USDT
3,230.00
BTC/USDT
43,801.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırdı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, finale yükseldi.

Süha Gür   | 06.04.2022
Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırdı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Eşleşmenin ilk maçını da Bahçeşehir Koleji deplasmanda 77-71 kazanmıştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ZZ Leiden, 3. dakikada Midtgaard'ın basketiyle skoru 9-2'ye getirdi. Jones ve Dekker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada Erkan Yılmaz'ın pota altı atışıyla öne geçti: 12-11. Bahçeşehir Koleji, çeyreği 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Konuk ekip Dunn önderliğinde skor üretirken, Bahçeşehir Koleji bu hücumlara Kartal Özmızrak ile cevap verdi ve 17. dakika 40-33 geçildi. Dekker'ın 19. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (44-34) çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Jones'un üç sayılık basketleriyle farkı yeniden çift hanelere (52-38) çıkartarak başladı. Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla üst üste skor üreten İstanbul temsilcisi, 29. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 67-47. Son periyoda Bahçeşehir Koleji'nin 72-57 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, salondan 90-82 galip ayrılarak finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi 24 sayı kaydeden Kartal Özmızrak oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırdı

Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırdı

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı, Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı, Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Kevin Durant'in sayı rekoru Brooklyn Nets'in galibiyetine yetmedi

Kevin Durant'in sayı rekoru Brooklyn Nets'in galibiyetine yetmedi
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih