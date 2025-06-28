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Spor, Basketbol

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Errick McCollum'u yeniden kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Errick McCollum'u yeniden kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı formayı giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

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Profesyonel kariyerine İsrail'in Elitzur Netanya takımında başlayan 37 yaşındaki basketbolcu, Apollon Patras, Panionios, Zhejiang Golden Bulls, Anadolu Efes, UNICS Kazan, Khimki, Lokomotiv Kuban, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Son olarak Fenerbahçe Beko'da THY Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Erkekler Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası şampiyonu oldu.

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