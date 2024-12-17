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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Emre Doğan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8'ini kazanan ve 7'sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi.

Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızılyıldız ise 8. basamakta yer aldı.

İki takım, 21. kez karşılaşacak

Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızılyıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.

Avrupa'da 852. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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