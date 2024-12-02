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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Metin Arslancan  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.

Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

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