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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts'yi konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Ercan Çakar   | 21.12.2021
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts'yi konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız mts ise 11. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 744. randevu

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 744. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 743 karşılaşmada 423 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 496. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 266 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

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