Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Ante Zizic ile yollarını ayırdı

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Žižić'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 31, 2023
🏆 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
🏆 Cumhurbaşkanlığı Kupası #BenimYerimBurası pic.twitter.com/DFGaJIPIwp
Ante Zizic, ikinci sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.