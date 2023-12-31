Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,300.00
BTC/USDT
42,420.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Beeri mevkiinden yayındayız.
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Ante Zizic ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı.

Ercan Çakar  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Ante Zizic ile yollarını ayırdı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ante Zizic, ikinci sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık
Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür aranıyor
Togg, 19 bin 583 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu
Göçmen kaçakçılığına yönelik 20 ilde "Kalkan-5" operasyonları düzenlendi

Benzer haberler

Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Ante Zizic ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Ante Zizic ile yollarını ayırdı

NBA'de Mavericks, Doncic'in 39 sayısıyla Warriors'ı 132-122 yendi

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Johannes Voigtmann

NBA'de Alperen Şengün'ün 28 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün 28 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti
Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu

Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet