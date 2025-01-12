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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu P. J. Dozier'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu P. J. Dozier'i transfer etti.

Bozhan Memiş  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu P. J. Dozier'i kadrosuna kattı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kariyerinde Boston Celtics, Denver Nuggets, Sacramento Kings, Partizan gibi ekiplerin formasını giyen ABD'li basketbolcu, son olarak Minnesota Timberwolves için mücadele etti.

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