All-Star 2019'da üç sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

Tahincioğlu All-Star 2019'da "ING Bank 3 Sayı Yarışması"na katılacak basketbolcular belli oldu.

İSTANBUL

Tahincioğlu All-Star 2019'da "ING Bank 3 Sayı Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun 3 sayı yarışmasında yer alacak isimler şöyle:

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Sylven Landesberg (Türk Telekom).

Muhabir: Hüseyin Eroğul