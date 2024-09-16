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Spor, Basketbol

Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 41. Türk ekibi olacak

Erkek basketbolunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 41. takım, Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına çıkacak Aliağa Petkimspor olacak.

Ali Korkmaz  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 41. Türk ekibi olacak

İzmir

Türkiye adına Avrupa'da ilk olarak Modaspor, 1958'de Şampiyonlar Kupası C Grubu'nda yer aldı. 2024-2025 sezonuna kadar 40 Türk takımının yer aldığı Avrupa'da Türk temsilcileri, 20 kez finale kalırken, 8'inde şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez kupa kazandı.

En çok maça çıkan Anadolu Efes

Geride kalan sezonlarda Avrupa'da en fazla maça çıkan takım, 836 müsabaka oynayan Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes'i 682 maçla Fenerbahçe, 370 karşılaşmayla Galatasaray ve 333 mücadeleyle Beşiktaş takip etti.

Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek Aliağa Petkimspor, Avrupa kupaları tarihinde sahne alacak 41. Türk temsilcisi olacak.

Aliağa'nın bir başka takımı Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü, Petkim sponsorluğunda mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ön eleme turunda Finlandiya'dan Joensuun Kataja'ya her iki maçta da yenilerek elenmişti.

Avrupa'da bu sezon 11 takım Türkiye'yi temsil edecek

Bu sezon 3 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 24 Eylül Salı günü start alacak BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom yer alacak.

Yarın elemelerle start alacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim Salı günü başlayacak normal sezon maçlarında Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket Türkiye'yi temsil edecek. Bursaspor ve TOFAŞ da normal sezon müsabakaları 8 Ekim Salı günü başlayacak FIBA Avrupa Kupası'nda ter dökecek. Aliağa Petkimspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edememesi halinde bu kupada yer alacak.

Türk takımlarının Avrupa karnesi

Türk ekiplerinin bu sezona kadar Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar şöyle:

Takımlar     O     G     M     B
Aliağa Gençlik ve Spor2020
Altınordu4040
Anadolu Efes8364723640
Antalya BŞB4211
Bahçeşehir Koleji7548270
Banvit (Teksüt Bandırma)209118901
Beslen Makarna4130
Beşiktaş3331681623
Bursaspor5725320
Büyük Kolej8161
Büyükçekmece Basketbol3020100
Çukurova Üniversitesi187110
Darüşşafaka2521171350
Eczacıbaşı5421330
Fenerbahçe6823823000
Galatasaray3701701982
Gaziantep BŞB8750370
İstanbul BŞB2613130
İTÜ205150
Karşıyaka2701421262
Kombassan Konya12750
Manisa Basket1486
Meysuspor10640
Moda2020
Muhafızgücü SK2110
Nasaş Gençlik4310
Olin Edirne6240
Paşabahçe10550
Sakarya Büyükşehir Belediyespor8350
Şeker SK4220
TED Ankara Kolejliler3822160
Tekelspor4130
TOFAŞ2281141140
Trabzonspor3423110
Tuborg Pilsener3723140
Türk Telekom3051691360
Uşak Sportif3214180
Ülkerspor2261031221
Yenişehir2020
Ziraat Fakültesi2020
   
TOPLAM     4321     2268     2042     11
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