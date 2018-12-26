A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi

İSTANBUL
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun'un ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yıldızoğlu'nun başantrenörlük görevine getirildiği belirtilerek "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Ceyhun Yıldızoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlıların başında Ceyhun Yıldızoğlu bulunacak.
Yıldızoğlu, 2008-2015 yılları arasında da A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.
Muhabir: Süha Gür