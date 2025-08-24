A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.
Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.
Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.