Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya'yı 92-78 yendi. Bu sonuçla A Milli Takım, 2'de 2 yaptı. Çekya ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Emre Doğan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren ve farkı açan milliler, son bölüme 72-62 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı.

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplam 60 sayıyla katkı sağladı.

Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında yarın saat 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

