2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Atina
Müsabakaların programı şöyle:
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C Grubu:
18.30 Portekiz-Çekya
21.15 Karadağ-Belçika
D Grubu:
18.15 İsveç-Büyük Britanya
21.00 İspanya-AlmanyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.