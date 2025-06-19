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İran'ın 20'den fazla füzeyle İsrail'e misille yaptığı bildirildi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.-VTR-
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Mutlu Demirtaştan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak

Atina

Müsabakaların programı şöyle:

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C Grubu:

18.30 Portekiz-Çekya

21.15 Karadağ-Belçika

D Grubu:

18.15 İsveç-Büyük Britanya

21.00 İspanya-Almanya

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