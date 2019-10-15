Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
95,181.11
Altın
1,491.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geliyor Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan yayındayız
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Trump, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." dedi.

Dildar Baykan   | 15.10.2019
Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.

Batı basınında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine dezenformasyon kampanyaları devam ederken, Trump, ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi. 

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı. 

Görüntüleri "Suriye'de kıyım" diye sundular

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor

Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor

'AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli'

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi
ABD yönetiminden yaptırım kararı

ABD yönetiminden yaptırım kararı
Hamas: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz

Hamas: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz