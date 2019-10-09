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Barış Pınarı Harekatı başladı
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlamasıyla sosyal medyada harekata karşı manipülasyon girişiminde bulunuluyor.

Enes Canlı   | 09.10.2019
Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Ankara

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.

Tarihteki katliamlardan fotoğrafları kullanan sosyal medya hesapları, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gerçekleştiğini öne sürdü.

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklendi.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ile dezenformasyon amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştı.

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