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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi ele geçirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Mehmet Tosun   | 29.10.2019
'Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi ele geçirildi'

Ankara

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Rasulayn'ın güneydoğusunda "rejim unsuru olduğunu" iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir."

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