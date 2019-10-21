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TRT World Forum CHP Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir." dedi.

Sevil Çelik   | 21.10.2019
Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

İstanbul

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  TRT World Forum'da konuştu.

Bakan Akar, "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefine ilişkin konuşan Akar, "Buradaki bizim tek hedefimiz aslında sınırlarımızı korumaktır, buradaki terör koridorunu yok etmektir." ifadesini kullandı.

Akar, "PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez." şeklinde konuştu.

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