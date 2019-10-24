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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

Muhammet Nazım Taşçı   | 24.10.2019
Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi merkezli Hindistan Müslüman Siyasi Konseyi (MPCI), Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı, teröristlerin bölgeden temizlenmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için güvenli bölge oluşturulması adına desteklediklerini açıkladı.

Hindistan'da politik bir baskı grubu ve think-tank kuruluşu olan MPCI tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta, Suriye'deki güvenli bölge fikrinin desteklendiği ve bu durumun bölgeyi kalıcı bir barışa sokacağının umulduğu belirtildi.

MPCI Başkanı Taslim Ahmed Rahmani, en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi selamladığını belirterek, Erdoğan'ın, Müslümanların "tartışmasız" lideri ve üçüncü dünya ülkelerine ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ve Suriyeli mülteciler için yerleşim planını takdir ettiklerini vurgulayan Rahmani, "Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge planını, Suriyeli kardeşlerimizin barışçıl ve kalıcı yerleşimleri için destekliyoruz." dedi.

Rahmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dünyanın tüm Müslüman topluluğu, yetenekli ve dinamik liderliğiniz için sizi selamlıyor." ifadelerini kullandı.

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