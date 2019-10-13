Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Fas'tan 'Arap Birliği bildirisi resmi tavrımızı yansıtmıyor' açıklaması

Fas Dışişleri Bakanı Burita "Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok." dedi.

Mehmet Nuri Uçar   | 13.10.2019
Fas'tan 'Arap Birliği bildirisi resmi tavrımızı yansıtmıyor' açıklaması

Rabat

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisinin resmi tavırlarını yansıtmadığını söyledi.

Burita, Fas yerel basınına yaptığı açıklamada, Fas'ın, Arap Birliği'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisine imza atmasının, "birliğin genel görüşünün dışına çıkmama arzusundan" kaynaklandığını belirtti.

"Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok." ifadesini kullanan Burita, Fas'ı doğrudan ilgilendiren bir konu söz konusu olduğunda ulusal ve resmi kanallar aracılığıyla açıklama yapılacağını ifade etti.

Fas yerel basınının diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre de Arap Birliği'nin bu tür toplantılarının her zaman Arap ülkelerinin konumunu temsil etmediği vurgulandı.

Kaynaklar, bildiriye imza atan birçok Arap ülkesinin Türkiye ile ekonomik ve askeri alanda güçlü ilişkilerinin olduğunu ve diplomatik temsilin düşürülmesiyle bu ilişkilere zarar verilemeyeceğini kaydetti.

Mısır yönetiminin çağrısıyla dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

Bildiride, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi" talep edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

'İtibarı ve meşruiyeti kalmamıştır'

'İtibarı ve meşruiyeti kalmamıştır'

Fas'tan 'Arap Birliği bildirisi resmi tavrımızı yansıtmıyor' açıklaması

Pirtini'den Akçakale'de görev yapan AA muhabirlerine ziyaret

'Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz'

'Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz'
Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor'

'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor'