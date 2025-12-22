Fas, Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Komorlar'ı mağlup etti
35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı 2-0 yendi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat kentindeki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Fas, 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Fas, 11. dakikada Soufiane Rahimi ile penaltı atışından yararlanamadı.
Fas Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.
Turnuvada yarın A Grubu'nda Mali-Zambiya, B Grubu'nda ise Güney Afrika-Angola ve Mısır-Zimbabve maçları oynanacak.
