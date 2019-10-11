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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kübra Kara,Andaç Hongur   | 11.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz

İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda görüştü. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

Görüşmeden sonra yapılan açıklamada Bakan, Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı hakkında şunları söyledi:

"Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir."

Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir." şeklinde konuştu.

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