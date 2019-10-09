Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Kahraman Ordumuz; #BarışPınarıHarekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 9, 2019
Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin! 🇹🇷
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.