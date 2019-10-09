Euro
6.44
Dolar
5.86
BIST 100
99,648.74
Altın
1,506.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." dedi.

Aynur Ekiz   | 09.10.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı

Benzer haberler

'Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız'

'Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

'Türkiye artık senaryo yazılan değil senaryoları yazan bir ülke'

'Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'

'Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'
'Çocukların ata sporlarıyla tanışmaları çok güzel'

'Çocukların ata sporlarıyla tanışmaları çok güzel'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama