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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Enes Kaplan   | 03.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı. Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sol 3), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağ 4), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (sol 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar (solda) ile MİT Başkanı Hakan Fidan (sağda) da yer aldı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı. 

Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretlerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi. 

Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi gösterisi 

Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı. 

Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. 

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