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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 14.11.2019
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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