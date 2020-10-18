Pakistan Başbakanı Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı
Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
İslamabad
Han, Twitter'dan paylaştığı tebrik mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kardeş Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.
Toprak bütünlüğünü cesurca savunan Azerbaycan güçlerine saygılarını ileten Han, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları gereğince Dağlık Karabağ sorununu çözme arayışında Azerbaycan’ın yanında yer aldığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.