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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Pakistan Başbakanı Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.10.2020
Pakistan Başbakanı Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

İslamabad

Han, Twitter'dan paylaştığı tebrik mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kardeş Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Toprak bütünlüğünü cesurca savunan Azerbaycan güçlerine saygılarını ileten Han, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları gereğince Dağlık Karabağ sorununu çözme arayışında Azerbaycan’ın yanında yer aldığını vurguladı.

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