Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisi ziyareti için helikopterle hareket ediyor
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir." dedi.

Sarp Özer   | 17.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov arasındaki telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu, Akar'ın Ermenistan'ın gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları kınadığı bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

"Sessiz kalanları tarih asla affetmeyecek"

Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Desteklemeye devam edeceğiz" 

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılmasından ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan Ordusu'nu da tebrik eden Akar, tüm şehitlere saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm
Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Pakistan'da halkın çoğunluğu Kovid-19 önlemlerine ilgisiz
Koronavirüs salgını dünyadaki yoksul sayısını artırabilir
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Şoygu'ya: Azerbaycan çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemez

Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'ya gidiyor