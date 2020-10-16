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AA, Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Cebrayıl'ı görüntüledi
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

AA, Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Cebrayıl'ı görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan ordusu tarafından, 4 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin bir kısmını görüntüledi.

İdiris Okuduci   | 16.10.2020
AA, Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Cebrayıl'ı görüntüledi Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Cebrayıl

AA ekibi, 23 Ağustos 1993'ten bu yana Ermenistan'ın işgalinde olan ve 12 gün önce Azerbaycan tarafından kurtarılan Cebrayıl kentine girdi. 

Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı kentte ev, kamu binası ve Ermenistan'a ait birkaç askeri bina görülüyor. Bunun yanında kenti kurtarma operasyonu sırasında Ermenistan ordusu tarafından geride bırakılan veya Azerbaycan'ın taarruzunda vurulan askeri araçlar yol kenarında duruyor.

Kentin girişindeki çeşme başında duran bir Azerbaycan askeri, Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aynı zamanda, kentte Ermenice yazıların bulunduğu levhaların halen kamuya ait ve askeri binaların üzerinde yer aldığı görülüyor.

Kent kırsalındaki bazı köyler ve stratejik tepelerde kontrolün sağlanmasının ardından, Cebrayıl'in bomba ve mayınlardan temizlendiği dikkati çekiyor.

Ermenistan'ın 1993 yılında Ceybrayıl'i işgal etmesi nedeniyle bölgeyi terk eden Azerbaycanlı Türklere ait evlerin de harabe içinde olduğu görülüyor.

Dağlık Karabağ'da devam eden operasyon dolayısıyla henüz Azerbaycanlı Türklerin girişine izin verilmediği kentte, güvenliğin tam sağlanması için sıkı tedbirler alınmış durumda.

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