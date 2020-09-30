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İran'da Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlerin gözaltına alındığı iddia edildi

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlere polisin müdahale ettiği ve en az 11 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ahmet Dursun,Mustafa Melih Ahıshalı   | 30.09.2020
İran'da Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlerin gözaltına alındığı iddia edildi

Ankara

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Erdebil kentindeki Ciral Parkı'nda Dağlık Karabağ'a destek için toplanan aktivistlere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dağıtılan aktivistlerden Asgar Ekberzade, Mücteba Pervin, Murteza Pervin, Mustafa Pervin, Mehdi Huşmend, Muhammed Culani, Perviz Siyabi, Seccad Culani, Hüseyin Balahani, Behmen Hayrcu, Hamid Haydari Baris'in gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Müdahale sırasında 3 aktivistin ise yaralandığı aktarıldı.

Aktivistler sosyal medyadan Erdebil, Tebriz ve Urumiye gibi İran Azerilerinin yoğun nüfusa sahip olduğu büyük kentlerde Dağlık Karabağ'daki işgale karşı gösteri çağrıları yapıyor.

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