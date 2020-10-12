Euro
9.29
Dolar
7.87
BIST 100
1,178.16
Altın
1,923.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da “Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödül Töreni”nde konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Lityum Pilot Üretim Tesisi'ni ziyaret ediyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri 'orta menzili balistik füze Elbrus' ile vurduğu belirlendi

Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere ait yerleşim yerini hedef alan füzenin orta menzili balistik füze Elbrus olduğu bildirildi.

İdiris Okuduci   | 12.10.2020
Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri 'orta menzili balistik füze Elbrus' ile vurduğu belirlendi Fotoğraf: Onur Çoban /AA

Gence

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "orta menzili balistik füze Elbrus" ile vurduğu belirlendi

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı. Saldırı sırasında yaralanan 3 yaşındaki Meryem de (solda) karanfil bıraktı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Gence Valisi Niyazi Bayramov ile birlikte dün Ermenistan'ın vurduğu sivillere ait mesken önüne gelen ülkedeki yabancı diplomatik misyonların temsilcilerine açıklamarda bulundu. 

Sivillerin yaşadığı binaya isabet ederek büyük bir yıkıma sebebiyet veren füzenin kalıntıları üzerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarına değinen Ahmedov, "Kalıntılarından elde ettiğimiz veriler, saldırının Elbrus füzesiyle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Saldırıda kullanılan Elbrus füzesini uzunluğu 11-14 metre, 700 kilogram patlayıcı barındırıp menzili 300 kilometredir." bilgilerini verdi.

"500 bine yakın sakini olan bir şehre Scud füzesinin fırlatılması az görülen bir durum"

Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Elbrus'un NATO'daki karşılığının Scud füzesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Scud, orta menzilli balistik bir füzedir ve nükleer başlıklar da taşıyabilir. Dünyadaki birçok savaşa dönüp bakarsak, 500 bine yakın sakini olan bir şehre balistik ve büyük bir yıkıcı güce sahip Scud füzesinin fırlatılması az görülen bir durumdur."

Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’dan geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, dün ülkenin 2'nci büyük kenti olan Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Başbakanı Castex: Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi, AB Komisyonu 2020 İlerleme Raporu'na girdi
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'den Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine övgü
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bini aştı
Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı

Benzer haberler

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri 'orta menzili balistik füze Elbrus' ile vurduğu belirlendi

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri 'orta menzili balistik füze Elbrus' ile vurduğu belirlendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan, insani ateşkese uyuyor

İran’ın Karabağ siyaseti diplomatik esneklikle imkansızlıklar arasına sıkışmış durumda

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Ermenistan saldırısı insanlık suçudur

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Ermenistan saldırısı insanlık suçudur
Azerbaycan'ın kazanımları Ermenistan'ın stratejisini bozdu

Azerbaycan'ın kazanımları Ermenistan'ın stratejisini bozdu
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü