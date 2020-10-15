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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İdiris Okuduci   | 15.10.2020
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Bakü
 Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

                    
AA muhabirinin Terter kent merkezindeki güvenlik yetkililerinden edindiği bilgilere göre Ermenistan silahlı güçleri, defin için mezarlığa giden bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı. 

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. 

Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. 

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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