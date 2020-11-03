Euro
9.97
Dolar
8.51
BIST 100
1,128.98
Altın
1,899.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı - VTR
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan saflarında savaşan 'VoMa' isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist gruba yönelik soruşturma açıldı.

Ruslan Rehimov   | 03.11.2020
Ermenistan saflarında savaşan 'VoMa' isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine misket bombalı saldırı düzenlemişti. 28.10.2020 / Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Baki

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı Vladimir Vartanov'un farklı milletlerden olan kişilerden "VoMa" ismini verdikleri bir tabur kurduğu, tabur üyelerinin terör amacıyla eğitildiği ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında terör eylemlerinde bulunduklarının belirlendiği bildirildi. 

Vartanov'un taburunda PKK ve Asala gibi terör örgütü üyeleri de bulunuyor

Açıklamada, Vartanov'un taburunda Ermeni asıllı yabancı vatandaşların yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'a gelen terörist "VoMa" taburunun, Ermenistan yönetimince paralı asker olarak kullandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu taburun hem topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon sürdüren Azerbaycan ordusuna hem de Azerbaycanlı sivillere karşı saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Başsavcılık tarafından terörist yapılanmayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Devlet düzeyinde terörü destekleyen ve terörü saldırgan politikasının temel araçlarından biri haline getiren Ermenistan'ın paralı asker ve teröristleri işgalci ordusunun saflarına katması uluslararası hukuka aykırıdır. Dolayısıyla Azerbaycan Başsavcılığı, uluslararası kuruluşların işgalci devlete karşı uluslararası hukuk kapsamında yaptırım uygulaması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'
'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Benzer haberler

Ermenistan saflarında savaşan 'VoMa' isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı

Ermenistan saflarında savaşan 'VoMa' isimli terörist yapılanmaya soruşturma açıldı

Ermenistan ordusunun 28 Ekim'deki Berde saldırısında sağ gözlerini kaybettiler

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
Türk Konseyi Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım gönderdi

Türk Konseyi Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım gönderdi
PKK'lı teröristlerden sonra Fransız aşırı sağcı örgüt üyeleri de Ermenistan için savaşıyor

PKK'lı teröristlerden sonra Fransız aşırı sağcı örgüt üyeleri de Ermenistan için savaşıyor