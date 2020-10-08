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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı

Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı. Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.

Ekip   | 08.10.2020
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları yaptı. 

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı. 

Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.

Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

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