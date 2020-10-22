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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 22.10.2020
Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.

Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

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