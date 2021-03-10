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Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

Dağlık Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Ruslan Rehimov   | 10.03.2021
Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda, mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 10 Azerbaycanlı sivil, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu dönemde, 11 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

Başsavcılık, vatandaşlara "işgalden kurtarılan arazilerin mayınlardan tam temizlenene kadar buralara girmeme" uyarısında bulundu.

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