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Azerbaycan'ın Milli Kahramanı İbrahimov'un şehit olduğu işgal altındaki mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.

Ruslan Rehimov   | 04.10.2020
Azerbaycan'ın Milli Kahramanı İbrahimov'un şehit olduğu işgal altındaki mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi

Bakü

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti.

Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.


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