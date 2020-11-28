Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Ruslan Rehimov   | 28.11.2020
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Bakü

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin 25 Kasım'da boşalttığı Kelbecer'in görüntülerini yayımladı.

Kayıtlarda kentteki yapıların tahrip edildiği ve yakıldığı, çok sayıda ağacın ise kesildiği görülüyor.

Kent merkezindeki sağlam kalan binalardan birine gelen Azerbaycan askerleri, etrafı temizledi, binaya bayrak astı.

Şehre giren askerlerin komutanı, binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Kelbecer kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan, ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı uygulamasına katılan gönüllüler her aşamada sıkı takipte
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 988 bini geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin bölge için de iyi olduğunu düşünüyorum

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti

Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti
Azerbaycan Milli Meclisinden Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki

Azerbaycan Milli Meclisinden Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki
Ermenistan’da siyasi kaos derinleşiyor

Ermenistan’da siyasi kaos derinleşiyor