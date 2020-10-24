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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin saldırısını önlediği ve geri püskürttüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 24.10.2020
Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin öğle saatlerinde Sünik-Zengilan yolu istikametinden Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği ve geri püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan askerlerinden bazılarının esir alındığı bilgisi aktarıldı.

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