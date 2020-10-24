Azerbaycan askerleri Ermenistan güçlerinin saldırısını önledi
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin saldırısını önlediği ve geri püskürttüğü bildirildi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin öğle saatlerinde Sünik-Zengilan yolu istikametinden Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği ve geri püskürtüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan askerlerinden bazılarının esir alındığı bilgisi aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.